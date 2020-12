. Primo tempo davvero disastroso per la formazione di Sinisa Mihajlovic, che all’intervallo era sotto proprio di quattro gol. È infattiApre le danze proprio la Roma, con un, che anticipa Dzeko su cross di Spinazzola per l’1-0 giallorosso; poco dopo,, ma la Roma ha un’altra marcia e il Bologna in difesa è irriconoscibile:sempre per la posizione irregolare del giocatore. Giallorossi quinti in classifica a 21 punti, Bologna che resta a 12 al dodicesimo posto.