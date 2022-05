Campionato ormai quasi in archivio per, già ampiamente salve e in lotta per il miglior piazzamento possibile, per chiudere una stagione da tempo serena nel migliore dei modi. Due delle ammazza-grandi di questo campionato di fronte oggi, domenica 15 maggio alle 12.30, per una sfida sentita, nella 37esima giornata di Serie A. Un derby in scena al Dall'Ara, in cui l'obiettivo è vincere, ma senza pressioni.Ilha il sesto miglior attacco del campionato (61 gol), ma anche la sesta peggior difesa (62 gol presi): numeri chiari per una squadra che ha un'identità precisa quando attacca e alcuni aspetti da migliorare dietro. Il, invece, segna poco (42 gol) ma ne subisce anche pochi (52). I ragazzi di Mihajlovic puntano oggi al bottino pieno, dopo la fatica nell'ultimo turno: sì, perché il Bologna ha vissuto un periodo d'oro fermando Milan, Juve, Inter e Roma, ma si è perso in sfide decisamente più abbordabili. Dal pari con l'Udinese al ko nell'ultimo turno contro il Venezia, 4-3, in rimonta, c'è molto da recriminare e ora Sinisa e i suoi non vogliono farsi scappare questa occasione. Ma attenzione al Sassuolo, che arriva da 1 punto nelle ultime quattro gare, dopo i ko con Cagliari, Juve e Napoli (6-1), è arrivato il pari con l'Udinese.– Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic.– Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.