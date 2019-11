Dopo 13 anni torna il derby tra Brescia e Atalanta in Serie A. L'ultima volta, in campionato, fu nell'aprile del 2006. E terminò con un 2-0 per i nerazzurri, con le reti di Loria e Zampagna. Oggi, alle 15, al Rigamonti, la squadra di Fabio Grosso accoglie quella di Gianpiero Gasperini: da una parte c'è chi lotta per la salvezza, dall'altra chi ha come obiettivo l'Europa.



I NUMERI - Le Rondinelle si presentano con Mario Balotelli, che torna tra i convocati dopo l'esclusione di Roma, e con tanti altri italiani: in campionato è la squadra che schierato più giocatori italiani (17), più di qualsiasi altra; la Dea, invece, quella che ne ha utilizzati di meno: solo 3.



I SINGOLI - Mario Balotelli ha giocato sei volte contro l'Atalanta, 3 quando indossava la maglia dell'Inter e 3 con quella del Milan: ha realizzato un solo gol. Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha fornito invece due assist nella stessa partita in Serie A per 9 occasioni. E la prima fu proprio contro il Brescia, nel maggio 2011, ai tempi del Catania.





