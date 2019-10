Si chiude questa sera l'ottava giornata di Serie A. Alle 21, al, si sfidano: le Rondinelle hanno perso 4 delle ultime 5 partite, vincendo solo contro l'Udinese il 21 settembre; la Viola, invece, attraversa un momento positivo, visto che sono 3 le vittorie consecutive.- Laha perso solo uno degli ultimi 18 scontri di Serie A contro il: aprile 2002, con i lombardi che vinsero 3-0. La squadra diè quella con giocatori che fanno più dribbling (91), conche ne ha fatti 20,18 e16.Kevin Princeha realizzato il suo primo gol in Serie A contro il Brescia, quando vestiva la maglia del Milan. Alfredoha segnato 5 gol ufficiali per il Brescia in questa stagione, quattro dei quali arrivati nel primo tempo.