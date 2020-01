Riparte, la Serie A. E lo fa con chi ha alzato al cielo l'ultimo trofeo del 2019, la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, terzi in classifica, reduci da 8 vittorie consecutive in campionato, e che non conoscono la parola sconfitta dal 25 settembre, affrontano il Brescia di Eugenio Corini, terzultimo e con un punto nelle ultime 2 gare: in caso di vittoria, Immobile e compagni si porterebbero a meno 3 dal duo di testa Juventus-Inter.



I NUMERI - Il Brescia non è riuscito a segnare in nessuno degli ultimi 4 match, di Serie A, contro la Lazio. I biancocelesti, dal canto loro, hanno vinto 4 delle ultime 8 partite a Brescia in Serie A. E nelle ultime 11 partite di campionato giocate i capitolini hanno segnato 2 o più gol. Numero da urlo per la squadra di Inzaghi jr.



I SINGOLI - Ciro Immobile, bomber della Lazio, ha finora realizzato 17 gol: negli ultimi 60 anni, nessuno come lui. Mario Balotelli, attaccante del Brescia, nei 4 precedenti contro la Lazio non è mai riuscito a segnare.





