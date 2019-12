Alle 15 si apre la sedicesima giornata di Serie A. Al Rigamonti, il Brescia attende il Lecce: due neopromosse, due squadre che la scorsa stagione hanno comandato la Serie B, due squadre che oggi lottano per la salvezza. Eugenio Corini si affida a Mario Balotelli, decisivo nella vittoria sulla Spal, Fabio Liverani, invece, a Gianluca Lapadula, che rientra dopo due gare saltate per squalifica.



I NUMERI - Il Brescia non ha vinto nessuna delle ultime 5 partite in Serie A contro il Lecce; e neanche le ultime 5 sfide casalinghe contro i salentini. L'ultima vittoria al Rigamonti risale al 1998, con la vittoria delle Rondinelle per 3-2. Il Brescia, in questa stagione, è una delle squadre che, insieme a Watford, Espanyol e proprio Lecce, non ha mai vinto in casa.



I SINGOLI - Mario Balotelli, centravanti del Brescia, tira in porta una volta ogni 16 minuti in Serie A. Solo Ronaldo ci prova più di lui. Andrea Tabanelli, centrocampista del Lecce, ha segnato in Serie B, la scorsa stagione, contro i lombardi, decidendo il match.





