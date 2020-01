La seconda giornata di ritorno della Serie A si apre con una sfida tutta lombarda: alle 20.45 Brescia e Milan si sfidano al Rigamonti. Rondinelle a caccia di un successo che manca da metà dicembre, prezioso per rilanciarsi nella corsa salvezza, rossoneri in cerca della terza vittoria consecutiva per continuare la scalata verso l'Europa.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Gli ultimi tre incontri sono tutti favorevoli al Milan: tre vittorie e 5-0 di parziale, ma i rossoneri non hanno mai vinto quattro partite consecutive contro il Brescia. Le Rondinelle, comunque, hanno trovato il successo solo in un'occasione nelle ultime 19 sfide di Serie A con il Milan, 1-0 nel maggio del 2003. Non ci sarà l'ex di turno Mario Balotelli (squalificato), ci sarà invece Zlatan Ibrahimovic che invece ha ottimi ricordi contro il Brescia: prima vittima in Serie A (ai tempi della Juventus), lo svedese preso parte a quattro gol nelle tre sfide giocate in campionato contro le Rondinelle (due gol, due assist), di cui un gol e un assist nell'unica partita giocata finora con la maglia del Milan.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Brescia-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrosse, Aye.



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.​





