La 25esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo Brescia-Napoli, match delicato per entrambe, in chiave salvezza per i padroni di casa, per rientrare nel giro europeo per i campani. Se la squadra di Lopez non vince ormai da più di due mesi, gli azzurri di Gattuso invece arrivano al Rigamonti con una striscia di 3 vittorie consecutive e hanno il pronostico degli esperti a favore: il successo ospite, si legge in una nota, si gioca infatti a 1.55, si arriva a 6 volte la posta per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è offerto a 4.25. Pochi dubbi tra gli scommettitori, il 91% ha scelto di puntare sulla vittoria dei partenopei. Occhi puntati su Allan che, dopo essere stato escluso da Gattuso dalla trasferta di Cagliari per motivi disciplinari, sembra riprendersi il posto nell’undici titolare e, chissà, il suo rientro in campo potrebbe essere combinato a un gol. L’idea si gioca a 6.50. La vittoria con i sardi dello scorso turno porta la firma di Mertens, che ha siglato la sua rete numero 120 con la maglia azzurra, portandosi a -1 dal record di gol della storia del Napoli che per ora detiene Marek Hamsik. Il belga ha nel mirino quel record e potrebbe eguagliarlo proprio contro il Brescia con un gol, dato a 2.25, o persino superarlo con una doppietta ipotesi a 8.00. Il Brescia si affida in toto a Mario Balotelli, schierato come unica punta. Super Mario proverà a ripetersi dopo la rete segnata nel match di andata, un altro suo gol al Napoli si gioca a 3.50, secondo Agipronews.