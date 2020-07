Brescia-Roma (calcio d'inizio alle ore 19.30) è il secondo anticipo della 32esima giornata di campionato in Serie A dopo Lazio-Sassuolo e prima di Juventus-Atalanta. Senza gli infortunati Smalling e Santon oltre agli squalificati Cristante e Mkhitaryan, Fonseca rilancia Kalinic titolare in attacco al posto di Dzeko, che parte dalla panchina con Kluivert, Under e Zaniolo. Dall'altra parte il Brescia fa ancora a meno di Balotelli oltre agli infortunati Bisoli e Cistana. Lopez affida le chiavi del centrocampo a Tonali. Arbitra Calvarese, con Manganiello al Var.



FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca.