Si definisce il quadro dei recuperi per le partite rinviate alla 25ma giornata di Serie A. In quel caso è già ufficiale la data di due partite, mentre mancano Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo. Proprio quest'ultima sfida - secondo Sky Sport - ha adesso una data in calendario: la partita tra la squadra di Gasperini e quella di De Zerbi sarà il 18 marzo, alle ore 18.30.​