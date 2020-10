La scorsa stagione hanno formato una delle coppie gol più prolifiche d’Europa e quest’anno potrebbero dominare la Serie A. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez spiccano nelle scommesse a lungo termine sul campionato: sul tabellone, gli attaccanti dell’Inter sono la prima scelta sul tabellone della "miglior coppia marcatori", a 2,25, e staccano almeno per il momento il duo di lusso della Juventus, composto da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala (4,00). I bianconeri, però, sono in corsa con altre due coppie, entrambe, riporta Agipronews, a quota 6,00, formate da CR7 e Alvaro Morata e dal portoghese con Dejan Kulusevski. Due candidature per l’Atalanta, la squadra più temibile sottoporta ma anche una delle più "corali" in fatto di gol: per i bergamaschi bisogna quindi salire a 7,50 con il duo Muriel-Zapata e a 9,00 per Gomez insieme al colombiano. La vera sorpresa stavolta arriva dall’Emilia, con il duo d’attacco del Sassuolo: Ciccio Caputo e Domenico Berardi, come i "colleghi" atalantini, sono in corsa a 9,00. Ben più lontane le altre coppie gol: quella della Lazio, formata da Immobile e Correa, viaggia a 25,00, alla pari con i milanisti Ibrahimovic-Rebic. Per la Roma, l’accoppiata Dzeko-Pedro vale 6,00, mentre il Napoli spunta solo a 100,00 con l’opzione Insigne-Mertens.