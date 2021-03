Il Milan fuori dall’Europa League ora cerca il riscatto nella corsa alla Champions, suo vero obiettivo fin dall'inizio della stagione. Prossimo step, l'incontro di domenica in casa della Fiorentina, che vede i rossoneri favoriti, secondo il pronostico degli analisti. Il «2» del Milan è a 2,18, contro il 3,42 dei padroni di casa, che nelle ultime 5 gare di campionato hanno rimediato due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Pioli, ex legatissimo alla piazza viola, deve ritrovare il miglior Ibrahimovic: dopo il ritorno part time in coppa, lo svedese scalpita e ha la fiducia dei bookmaker che danno a 2,20 un suo gol alla Fiorentina. A proposito, quello del Franchi potrebbe essere un match povero di reti: lo dimostra un Over 2.5 a quota piuttosto alta, 1,90, mentre l'Under si colloca a 1,80. Lontana l'ultima vittoria casalinga viola contro il Milan: accadde il 23 agosto 2015 (2-0), da allora si registrano tre pareggi e un successo rossonero. L'altro match importante per la corsa al quarto posto si giocherà all’Olimpico, domenica sera, tra Roma e Napoli. Grande equilibrio tra le due squadre che al momento sono a pari punti in classifica (il Napoli ha però una partita in meno), con i giallorossi che vengono dal passaggio del turno in Europa League ma anche da una sconfitta pesante con il Parma nell’ultima di campionato. La vittoria sul Milan nella passata giornata ha dato, invece, respiro agli uomini di Gattuso, che incassano un pronostico favorevole dai bookmaker, anche se le differenze in quota sono davvero minime: la vittoria dei giallorossi è data a 2,66 contro il 2,60 dei partenopei. Lo stesso equilibrio si rispecchia negli scommettitori: Il 36% punta sulla vittoria della Roma, il 37% su quella del Napoli. Partita da Over 2.5: a 1,60 la possibilità che vengano segnate almeno tre reti. L’Atalanta, dopo aver dato l’addio alla Champions, sarà la prima a scendere in campo tra le rivali dirette, domenica alle 12.30 contro il Verona. In questo caso, le quote sono tutt'altro che equilibrate: 4,85 all'ipotesi che il Verona faccia un favore a una tra Roma o Napoli, 1,70 alla possibile vittoria degli uomini di Gasperini. Non pesa quindi il risultato dell'andata, che vide la vittoria esterna (0-2) della squadra di Juric. Muriel e Zapata si contendono il ruolo di miglior marcatore della gara, entrambi dati a 1,95.