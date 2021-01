Tre punti pesantissimi in chiave salvezza saranno in palio nel lunch match di domani. La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento, che aprirà la sedicesima giornata di Serie A, metterà di fronte due squadre reduci da sconfitte ma con una grande voglia di riscatto. Soprattutto i sardi hanno bisogno di punti visto che non vincono in campionato da otto turni e sono a soli tre punti dalla zona retrocessione. Nonostante questi numeri, i quotisti di Microgame danno leggermente favoriti i rossoblù di Eusebio Di Francesco a 2,51 rispetto al 2,87 degli ospiti con il pareggio a 3,42. Quote in controtendenza per Under, dato a 2,10, e Over, a 1,70: i giallorossi di Inzaghi, infatti, sono reduci da 8 gare consecutive in campionato con meno di tre gol. Cagliari e Benevento si sono affrontate solo due volte in campionato e, in entrambe le occasioni, l’hanno spuntata i sardi per 2-1: il terzo consecutivo si gioca a 9,90 mentre lo stesso punteggio per gli ospiti è in quota a 10,50. Leonardo Pavoletti è sempre andato a segno contro il Benevento: la rete del bomber di Livorno è data a 3,50, mentre il suo gol in combinazione con il 2-1 per il Cagliari pagherebbe 26 volte la posta.