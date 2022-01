L'ultima sfida. La lunga coda delltermina questa sera, con il secondo dei posticipi dovuti ai rinvii causa Covid delle partite della domenica: la gara della Sardegna Arena tra ildi Waltere ildi Sinisaè stata rinviatadi oggi, per far sì che i calciatori ospiti terminassero la quarantena imposta dall'ASL Emilia Romagna, con il termine dei canonici cinque giorni. Grandi polemiche attorno a questa scelta della Lega da parte dei felsinei, che hanno 5 calciatori positivi oltre a Sansone e Soumaoro, ancora senza il vaccino completo, e chiaramente non hanno potuto sostenere allenamenti in gruppo negli ultimi giorni: per loro due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque, con la possibilità, in caso di due vittorie nelle gare arretrate, di portarsi ai piedi della zona Europa. Dal canto loro i sardi, che si stanno rinforzando sul mercato, hanno bisogno vitale di altri tre punti, dopo la vittoria di Genova contro la Samp, per portarsi a -1 dal quartultimo posto, occupato dal Venezia, che vale la salvezza. Sfida nella sfida quella tra Joao Pedro e Arnautovic, rispettivamente 9 e 6 reti finora.- ​Il bilancio nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Cagliari e Bologna è in equilibrio con tre successi per parte e quattro pareggi - gli emiliani avevano vinto cinque delle precedenti sei gare contro i sardi nella competizione (1P). Dopo il successo per 2-0 della gara d'andata, Sinisa Mihajlovic potrebbe diventare il primo allenatore del Bologna a vincere due gare di fila contro il Cagliari in Serie A da Stefano Pioli nel 2013 - nessuno invece, nell'era dei tre punti a vittoria, ci è riuscito in una singola stagione.Il Cagliari ha vinto tutte le ultime tre sfide interne di Serie A contro il Bologna, la sua miglior striscia in casa contro gli emiliani da quella di cinque registrata a cavallo tra gli anni '60 e '70. Dopo il successo per 2-1 contro la Sampdoria, il Cagliari potrebbe ottenere due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dall'aprile 2021 (tre nell'occasione). Il Cagliari non tiene la porta inviolata da 11 partite interne di Serie A: risale all'aprile 2015 l'ultima occasione in cui i sardi non hanno registrato clean sheet per più incontri consecutivi in casa (17 in quel caso). Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P), tanti successi fuori casa quanti quelli registrati in tutte le precedenti 28 gare. Dopo il 3-0 sul Sassuolo alla 19ª giornata, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2017, quando in panchina c’era Roberto Donadoni. Joao Pedro ha preso parte a cinque delle ultime sette reti interne del Cagliari in Serie A, grazie a quattro reti e un assist - in generale il brasiliano ha segnato il 58% delle marcature dei sardi in casa in questo campionato, la percentuale più alta per un giocatore nel torneo in corso. L’esterno del Bologna Riccardo Orsolini ha preso parte ad un gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in campionato (assist contro la Fiorentina, reti contro Torino e Sassuolo), non ha mai fatto meglio in carriera in Serie A. Leonardo Pavoletti, a segno nell’ultimo match contro la Sampdoria, non riesce ad andare a bersaglio in due gare di Serie A consecutive da maggio 2019 (quattro in quel caso).Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao PedroSkorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Soriano, Dijks; Arnautovic, Orsolini.​