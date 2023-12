Prosegue la 18ª giornata di Serie A. Alle ore 15, il Cagliari di Claudio Ranieri ospita l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La formazione sarda vuole riprendere la marcia, interrotta con le ultime due sconfitte arrivate contro Napoli e Verona, per uscire dalla zona retrocessione. Medesima missione per i toscani che hanno collezionato 2 punti nelle scorse 5 partite e non vincono dal 12 novembre (0-1 al Maradona).