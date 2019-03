La 28esima giornata del campionato di Serie A inizia stasera alla "Sardegna Arena" con l'anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Match delicato soprattutto per i sardi che, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha bisogno di fare punti per allontanare la zona retrocessione; Europa League ancora alla portata per la squadra di Pioli, che però non vince da circa un mese e ha collezionato 2 punti nelle ultime tre giornate.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro la Fiorentina in Serie A (1V, 1N), dopo che aveva perso tutte le tre precedenti contro i viola in campionato. Il Cagliari ha perso le ultime tre sfide casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, tante quante sconfitte in tutte le precedenti 34 in terra sarda (16V, 15N).

Il Cagliari ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato, non inanella tre successi interni consecutivi in una singola stagione di Serie A da maggio 2017. Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime nove partite in campionato, è la striscia in corso più lunga in questa Serie A.



La Fiorentina ha perso solo una delle ultime 10 partite fuori casa in campionato (3V, 6N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match più recente (v Atalanta). Il Cagliari è stato in svantaggio solo 150 minuti in casa in questo campionato, solo Juventus (16), Inter (69) e Milan (113) hanno fatto meglio. Nessuna squadra ha mandato in gol meno giocatori differenti del Cagliari (sette) nel campionato in corso – alla pari della SPAL.

La Fiorentina vanta ben cinque giocatori con almeno cinque reti segnate in questa Serie A, solo il Manchester City ne conta di più (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.



Leonardo Pavoletti ha segnato nelle ultime due gare interne di campionato, solo una volta ha fatto meglio in casa in una singola stagione di Serie A (quattro nel maggio 2015) - l’attaccante ha realizzato entrambe le ultime due reti del Cagliari contro la Fiorentina in Serie A. Luis Muriel ha segnato nelle ultime tre gare di campionato, l’ultimo giocatore della Fiorentina a fare meglio è stato Josip Ilicic nel gennaio 2016 (quattro match consecutivi in gol nel gennaio 2016).





DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI MINO FUCCILLO PER 100° MINUTO