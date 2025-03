Cagliari-Genoa LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Pinamonti a sorpresa! Ci sono Coman e Cornet

Getty Images

E'ad aprire la 28esima giornata di Serie A: una sfida tra rossoblù in cui ad avere più bisogno di punti è la squadra di casa, che staziona appena tre punti sopra l'Empoli terzultimo in classifica. A sei punti di distanza dal Cagliari, più in alto, ecco il Genoa, che dopo il pareggio interno proprio contro i toscani può vivere le ultime gare della stagione con una tranquillità abbastanza relativa.La sorpresa è sicuramente l'assenza dai titolari di Andrea Pinamonti, sostituito da Ekuban al centro dell'attacco di Vieira, con Cornet ed Ekhator ai lati. Nel Cagliari esordio dal 1' per Coman, che completa la trequarti con Viola e Zortea alle spalle di Piccoli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Cagliari-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Coman; Piccoli. All. Nicola.: Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Cornet, Miretti, Ekhator; Ekuban. All. Vieira.