La 26esima giornata della Serie A 2024/25 prosegue con il posticipo domenicale all'Unipol Domus: alle 20.45 si giocaI rossoblù di Davide Nicola arrivano da due risultati utili consecutivi, la vittoria interna con il Parma e il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, e cercano punti per la salvezza.I bianconeri di Thiago Motta invece vogliono rialzarsi dopo l'eliminazione in Champions League (sconfitta ai supplementari nel ritorno dei playoff contro il PSV) e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per approfittare del pareggio della Lazio e prendersi il quarto posto in classifica.

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli.. Nicola.: Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.. Motta.