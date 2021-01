Quarantadue successi a otto in Serie A, sommati a 26 pareggi. Basterebbero questi numeri, oltre ai 26 punti di distacco, per capire come la partita tra Cagliari e Milan di questa sera alla Sardegna Arena veda i rossoneri di Pioli nettamente favoriti. Dopo l’aggancio dell’Inter, Ibrahimovic e compagni vogliono rispondere subito: i quotisti hanno fiducia nella reazione della capolista tanto che il successo esterno è dato a 1,63 contro il 4,90 dei padroni di casa mentre si scende leggermente per il pareggio, in quota a 4,10. I rossoblù, in piena crisi, non vincono in campionato dal 7 novembre e sono reduci da quattro sconfitte consecutive. In più, nel nuovo millennio hanno battuto il Milan solo in una occasione, maggio 2017. L’Over, a 1,56, appare decisamente più probabile dell’Under, dato a 2,27. Ne consegue che il 2-1 rossonero, uscito già in cinque occasioni in Sardegna, si gioca a 9,40 mentre quello rossoblù, ultima vittoria del Cagliari contro il Milan pagherebbe 17 volte la posta. Zlatan Ibrahimovic, al rientro dal primo minuto in campionato, ha già fatto quattro gol al Cagliari con la maglia del Milan. Può agganciare Marco Van Basten, cannoniere rossonero della sfida, a quota sei. La doppietta del numero 11 milanista è un’opzione valida visto che si gioca a 3,00. I due gol di Ibra uniti alla vittoria del Milan sono invece una scommessa da 4,60.