Dopo la vittoria delladi ieri contro il, prosegue oggi la 24esima giornata di. Alle 18 apre la sfida tra: i sardi arrivano dal ko di, con 4 sconfitte nelle ultime 5, i ducali dal ko con l', ma è in trasferta che si esalta la squadra di16, infatti, i punti raccolti lontano dal Tardini, settima squadra della: l'ultima partita persa fuoricasa risale al 16 dicembre, contro la. Dall'altra parte, la squadra di Maran, che non vince dal 26 dicembre, 1-0 contro il Genoa, con una sola vittoria nelle ultime 13, deve fare i conti con una classifica che si è complicata, con soli 3 punti in più dell'Empoli terzultimo.- Leonardo, centravanti del, ha realizzato 6 gol nelle prime 11 partite, ma solo 1 nelle 7 successive., uomo in più del, ha realizzato 4 degli 8 gol in Serie A in trasferta. Le fortune di Cagliari e Parma passano da loro.