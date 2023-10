, in un match che può cambiare il futuro delle due società. Le indiscrezioni riportate (ma poi smentite dal club capitolino) parlano di una possibilità di esonero per lo Special One, nel caso in cui i giallorossi non tornassero dalla Sardegna con i tre punti. Roma che, dopo il buon avvio nel cammino in Europa League, è chiamata a proseguire l’inversione di trend partita con il successo per 2-0 contro il Frosinone. Società capitolina che si trova al 13° posto in classifica in Serie A, viste le sole due vittorie ottenute in stagione. Serve il successo, dunque, per scacciare ogni ombra dalla panchina del portoghese. Successo di cui, però, ha bisogno anche la formazione sarda, ultima a soli due punti: un record preoccupante dato che, nelle ultime quattro stagioni, ogni squadra con meno di tre punti dopo otto giornate è stata poi retrocessa a fine anno. Cagliari che, tra l’altro, ha vinto solo una delle ultime 16 sfide contro la Roma.94 i precedenti tra Roma e Cagliari in tutte le competizioni. 41 vittorie giallorosse, 29 pareggi, 24 successi rossoblù. In Massima Divisione, il conteggio delle sfide si riduce a 84 (38 vinte dalla Roma, 27 pareggi, 19 vinte dal Cagliari). Dopo un pareggio per 0-0, del 25 novembre 2013, la Roma ha trovato il gol in ciascuna delle successive 15 partite di Serie A contro i sardi. Soltanto contro Lecce (20) e Venezia (19), i giallorossi vantano una striscia aperta più lunga di partite consecutive con almeno una marcatura all’attivo nella competizione.