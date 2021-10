Un solo punto nelle due partite con Juventus e Napoli, pur giocando all'altezza delle avversarie, e in mezzo la debacle in Conference League con il Bodo Glimt: per rilanciarsi, la Roma ha bisogno di fare bottino pieno domani sera sul campo di un Cagliari che anche con Mazzarri sta faticando a uscire dalle zone basse della classifica. Secondo gli esperti.it la squadra di Mourinho parte nettamente avanti, in quota a 1,68 mentre sale a 4,15 il segno «X». La seconda vittoria interna consecutiva per i sardi si gioca invece a 4,90. Giallorossi a secco in campionato da oltre 180 minuti ma i bookie vedono come probabile il Goal a 1,55 contro il No Goal proposto a 2,38. Per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-1 vale 8 volte la posta, stessa quota dell’1-2 a favore di Pellegrini e compagni. Una replica dello scorso campionato, il 3-2 per i padroni di casa, si trova in quota a 29. La Roma spera nel risveglio del proprio centravanti Tammy Abraham, a secco dalla quinta giornata quando fu il match winner nell’1-0 dell’Olimpico contro l’Udinese. L'inglese primo marcatore dell’incontro si gioca su 888 a 5,10. Aria di derby invece per l’ex Lazio Keita Balde, già giustiziere tre volte dei giallorossi nelle stracittadine romane, con la sua rete inaugurale domani sera offerta a 12.