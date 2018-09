È ancora senza vittorie in casa, ma può contare sulla statistica per far esultare i propri tifosi alla Sardegna Arena per la prima volta in questa stagione. Il Cagliari gioca da favorito, seppure di poco, nel match di domani contro la Sampdoria: sul tabellone Microgame la vittoria dei rossoblu è data a 2,55. Si sale a 3,30 per il pareggio, mentre vale 2,80 il colpo dei blucerchiati che non battono i sardi in trasferta dal 2007. All’epoca, il match finì sullo 0-3, punteggio piazzato a 33 volte la posta sulla lavagna scommesse. Sempre a proposito di risultati esatti, c’è da rilevare come tre delle ultime quattro sfide a Cagliari siano terminate sul 2-2, opzione offerta a 12,50. La statistica dei precedenti, inoltre, rivela come 4 delle 5 precedenti sfide siano finite in Over, quindi con almeno tre reti complessive, esito favorito a 1,80. Quanto ai nomi dei bomber nelle fila del Cagliari, seppure in dubbio, Pavoletti è a quota gol e, come riporta Agipronews, si gioca a 2,75 la sua terza marcatura stagionale, ma se non dovesse farcela Marco Sau è pronto a dare il suo contributo: la sua rete vale 3,00. Per la Samp, invece, da tenere d’occhio Defrel (già 4 le reti stagionali per il francese) e Quagliarella (2 le reti per lui) dati entrambi a 2,80.