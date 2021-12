(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare. I sardi vengono dalla netta sconfitta per 4-0 contro l'Inter a San Siro e sono penultimi in classifica insieme al Genoa con 7 punti in meno dei friulani, reduci dal pareggio con il Milan dopo l'esonero di Gotti.Mazzarri recupera Ceppitelli (preferito a Caceres) in difesa e Nandez a centrocampo, ma deve ancora fare a meno di Walukiewicz, Ladinetti, Rog e Strootman. In attacco al fianco di Joao Pedro parte Pavoletti e non Keita.Dall'altra parte Cioffi ritrova Samir, ma non può contare sullo squalificato Success oltre all'infortunato Pereyra.CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. (A disp. Aresti, Radunovic, Altare, Caceres, Faragò, Lykogiannis, Obert, Zappa, Deiola, Oliva, Pereiro, Keita). All. Mazzarri.UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. (A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Perez, Soppy, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Nestorowski, Forestieri). All. Cioffi.Arbitro: Maresca, assistenti Imperiale e Lombardi, Meraviglia quarto uomo, Mazzoleni e Raspollini al Var.