Serie A: Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como LIVE alle 20.45

Una giornata che può risultare assolutamente decisiva per la lotta salvezza: ben nove partite in contemporanea in questo 37° turno del campionato di Serie A.Incroci fondamentali per la zona bassa della classifica, in particolare in tre sfide:Ai sardi basta un solo punto per salvarsi senza stare a guardare le altre partite, mentre gli arancioneroevrdi sono alla ricerca del secondo successo consecutivo per centrare un’insperata salvezza.Torino che non ha più nulla da dire al campionato, mentre il Lecce vuole togliersi dal terzultimo posto che vorrebbe dire Serie B.

Verona a cui basta un punto per centrare l’obiettivo contro un Como che punta a chiudere nella parte sinistra della classifica.