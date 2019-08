Non solo la programmazione delle prime due giornate: attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Calcio ha annunciato la divisione dei 20 'Top Match' stagionali. I venti incontri sono stati suddivisi tra Sky (16 partite) e Dazn (4 partite). Spiccano, tra le sfide che si è garantita Dazn, il derby d'andata (in programma sabato 21 settembre alle 20.45 o domenica 22 settembre alle 12.30) e Milan-Juventus, in programma sabato 11 aprile alle 20.45. Dazn, infine, si è assicurata Torino-Juventus (sabato 2 febbraio alle 20.45) e Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre alle 20.45). Di seguito l'elenco completo dei big matches:



2° giornata d'andata, Juventus-Napoli SKY (sabato 31 agosto alle 20.45)

4° giornata d'andata, Milan-Inter DAZN (sabato 21 settembre alle 20.45 o domenica 22 settembre alle 12.30)

7° giornata d'andata, Inter-Juventus SKY (domenica 6 ottobre alle 20.45)

11° giornata d'andata, Roma-Napoli SKY (domenica 3 novembre alle 20.45, sabato 2 novembre alle 15 o sabato 2 novembre alle 18)

11° giornata d'andata, Torino-Juventus DAZN (sabato 2 novembre alle 20.45)

12° giornata d'andata, Juventus-Milan SKY (domenica 10 novembre alle 20.45)

13° giornata d'andata, Milan-Napoli SKY (domenica 24 novembre alle 20.45, sabato 23 novembre alle 15 o sabato 23 novembre alle 18)

15° giornata d'andata, Inter-Roma SKY (domenica venerdì 6 dicembre ore 20.45, sabato 7 dicembre ore 18 o domenica 8 dicembre ore 20.45)

15° giornata d'andata, Lazio-Juventus DAZN (sabato 7 dicembre alle 20.45)

18° giornata d'andata, Napoli-Inter SKY (lunedì 6 gennaio alle 20.45)

19° giornata d'andata, Roma-Juventus SKY (sabato 11 gennaio alle 18 o domenica 12 gennaio alle 20.45)



2° giornata di ritorno, Napoli-Juventus SKY (sabato 25 gennaio alle 18 o domenica 26 gennaio alle 20.45)

4° giornata di ritorno, Inter-Milan SKY (sabato 8 febbraio alle 18 o domenica 9 febbraio alle 20.45)

7° giornata di ritorno, Juventus-Inter SKY (sabato 29 febbraio alle 18 o domenica 1 marzo alle 20.45)

11° giornata di ritorno, Napoli-Roma SKY (sabato 4 aprile alle 15, sabato 4 aprile alle 18 o domenica 5 aprile alle 20.45)

12° giornata di ritorno, Milan-Juventus DAZN (sabato 11 aprile alle 20.45)

13° giornata di ritorno, Napoli-Milan SKY (sabato 18 aprile alle 18 o domenica 19 aprile alle 20.45)

15° giornata di ritorno, Roma-Inter SKY (sabato 25 aprile ore 15, sabato 25 aprile ore 18 o domenica 26 aprile 20.45)

18° giornata di ritorno, Inter-Napoli SKY (sabato 8 febbraio alle 18 o domenica 9 febbraio alle 20.45)

