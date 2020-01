Ventitré gol in 19 partite. Una media stratosferica per Ciro Immobile che sta trascinando la Lazio verso la vetta della Serie A. Il numero 17 biancoceleste sta frantumando ogni record e punta deciso al record assoluto di marcature in Serie A, 36, stabilito da Gonzalo Higuain nella stagione 2015-16 quando indossava ancora la maglia del Napoli. I betting analyst danno praticamente certo, o quasi, il terzo titolo di capocannoniere per il bomber di Torre Annunziata dopo lo scettro conquistato nel 2014 con il Torino e due anni fa proprio con la Lazio. Immobile bomber della Serie A è infatti quotato a 1,10 e ha nettamente staccato i suoi avversari, sia in classifica che nelle quote. Il suo più diretto inseguitore è Cristiano Ronaldo: CR7 è indietro di ben sette lunghezze e un suo trionfo viene quotato a 7,00. Il fenomeno portoghese, amante delle sfide, non mollerà fino alla fine anche perché punta a diventare il primo calciatore a essere capocannoniere in tre dei cinque maggiori tornei d'Europa. Il terzo incomodo, dato a 15,00, è il numero 9 dell'Inter, Romelu Lukaku, autore finora di 14 marcature. Il cannoniere della passata stagione, Fabio Quagliarella, è ormai fuori dai giochi: una sua conferma è data addirittura a 200,00.