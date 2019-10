Ha trascinato la squadra alla rimonta contro l’Atalanta, segnando due gol e servendo un assist. Ciro Immobile prende il largo nella classifica dei bomber di Serie A, dove sale a 9 reti davanti alle 6 di Domenico Berardi e Duvan Zapata. Un inizio di stagione ispiratissimo per il centravanti biancoceleste, che vola anche nelle scommesse sul capocannoniere: la quota è scesa a 2,50, con un discreto margine di vantaggio su Cristiano Ronaldo, fermo a quattro marcature ma ancora secondo a 4,50. A insidiare il portoghese, riporta Agipronews, c’è anche Zapata, a 7,50, poi si va in doppia cifra con Romelu Lukaku e Andrea Belotti, entrambi a 5 gol e dati rispettivamente a 10,00 e 15,00. La sorpresa dell’ultimo turno è però stata Andreas Cornelius: l’attaccante del Parma, subentrato al 12° dopo l’infortunio di Inglese, è riuscito realizzare una tripletta in undici minuti contro il Genoa, salendo a quattro gol. Per lui, al momento, il posto è riservato nella categoria "Altro", in quota a 50,00.