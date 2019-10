Prima la doppietta contro la Lazio e ieri la tripletta nel 7-1 contro l'Udinese. L'ascesa di Luis Muriel nella classifica dei bomber di Serie A è ufficiale anche nelle valutazioni dei betting analyst, per i quali l'attaccante dell'Atalanta entra in piena corsa per il titolo di capocannoniere: il colombiano, ora a otto reti, sbuca a 5,50 nelle quote, davanti al compagno di squadra Duvan Zapata (7,50) e alla pari con Cristiano Ronaldo. In testa continua invece la marcia di Ciro Immobile, a segno anche ieri con la Fiorentina; con dieci gol complessivi, il laziale è favorito a 2,50. È tornato al gol Edin Dzeko, per ora fermo a 20,00, insieme ad Andrea Belotti e alle spalle di Romelu Lukaku (10,00).