La carica post derby potrebbe dare alla Lazio il guizzo giusto per imporsi sulla Fiorentina, almeno nelle valutazioni dei betting analyst di Snai. Sono i biancocelesti a prendersi un piccolo margine di vantaggio per la sfida di domenica sera al Franchi, contro una Fiorentina a caccia di rivincita dopo la doppia beffa contro l'Atalanta. I precedenti dicono Lazio, sempre vincente negli ultimi tre scontri diretti e stavolta data a 2,50, in leggero vantaggio sul 2,80 dei viola. Per il pareggio, arrivato l'ultima volta a novembre 2017, l'offerta sale a 3,35. Altissima la media gol della Fiorentina nelle ultime quattro partite disputate in campionato e Coppa Italia: tra reti realizzate e subite si arriva a 5,25 per incontro, un dato che spinge anche stavolta a scommettere sull'Over, in quota a 1,80. Anche nelle scommesse sui marcatori la spunta il fronte biancoceleste, con Immobile prima scelta a 2,50. A ruota lo segue il duo composto da Simeone (3,00) e Muriel, mentre per Chiesa e Caicedo si sale a 3,50.