Cinque vittorie conquistate nelle ultime sei giornate, esattamente la metà dei successi conquistati da inizio campionato. La risalita formidabile della Spal potrebbe arrivare all'apice già domenica, contro il Genoa. Una vittoria - combinata all'eventuale sconfitta dell'Empoli, terzultimo in classifica - decreterebbe la salvezza matematica di Semplici e i suoi: un obiettivo ghiotto che sul tabellone 888sport.it si traduce nel 2,80 offerto sul segno «1». Dall'altra parte del campo, però, ci sarà una squadra in crisi totale di risultati (quattro ko nelle ultime cinque giornate) e a cui anche un punto farebbe comodo nella lotta per non retrocedere. La «X» sarebbe un compromesso a 2,65 e segnerebbe il terzo pareggio consecutivo tra le due squadre, mentre il colpo rossoblù è offerto a 3,30. Alto il ritmo gol della Spal nelle ultime due giornate, prima con il 2-1 rifilato alla Juve e poi con il 4-2 conquistato in casa dell'Empoli: un'altra partita da Over (almeno tre reti complessive) si gioca a 2,38, per il Goal (entrambe le squadre a segno) si scende a 1,81. Il tabellone sul risultato esatto punta invece sul terzo 1-1 consecutivo negli scontri diretti tra le due squadre, in quota a 5,20.