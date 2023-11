Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine del convegno "L’industria dello sport: pilastro per una crescita economica e sociale" organizzato da Comin&Partners ed è tornato sulle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (che ritiene eccessivi i cinque anni per la cessione dei diritti tv): "Ringrazio il presidente De Laurentiis che conferma come la Lega sia un’associazione democratica dove le squadre possono esprimere le diverse posizioni, poi in questo caso si è arrivati a una decisione ad ampia maggioranza. Inoltre, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha confermato la bontà dell’accordo in un contesto difficile dove tutte le leghe, compresa la Premier, faticano a ottenere prezzi più alti di quelli a cui erano abituati".



Casini ha affermato poi che "il calcio italiano è ancora il più competitivo anche se guardiamo gli altri campionati o le partite non di fascia top". Allargando il discorso a tutto lo sport professionistico, ha concluso: "E' ancora in una fase ripresa post pandemia e i dati lo dimostrano".