"Il calcio non esige ristori, questo concetto deve essere chiaro - chiarisce al Corriere della Sera - Chiediamo che, nel modo più ragionevole possibile, si continui a pagare le tasse nell'interesse dello Stato. Serve una soluzione che possa aiutare tutti per definire con l'Agenzia delle entrate un piano di rateizzazione nel minor tempo possibile. Scaduto il termine per pagare gli adempimenti fiscali sospesi, con le norme di oggi ci vorrebbero almeno 2/3 mesi prima che si possa aderire a un piano con l'Agenzia. L'obiettivo è snellire i tempi così i club potranno pagare subito a rate senza rischiare sanzioni né penali né sportive".