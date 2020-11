È arrivato dopo sette giornate di campionato il primo esonero della stagione di Serie A. La Fiorentina ha deciso di allontanare Giuseppe Iachini dalla panchina dopo un inizio di stagione deludente. Al posto dell’ex centrocampista viola degli anni ’90 è arrivato Cesare Prandelli, già tecnico dei gigliati per cinque stagioni tra il 2005 e il 2010. Ma chi sarà il secondo tecnico a salutare anzitempo la proprio squadra? Per i betting analysti primi a saltare sulle rispettive panchine sono Giampaolo, Stroppa, Gotti e Liverani rispettivamente offerti, come riporta Agipronews, a 1,40, 1,45, 1,65 e 1,65. La quota "calda" però è quella relativa a Rolando Maran. I soli 5 punti in sette partite raccolti dall’allenatore del Genoa e l’ultimo ko in casa contro la Roma hanno evidenziato forti dubbi sul suo futuro da parte dei bookmaker. L’esonero dell’ex Chievo infatti è fissato in lavagna a 1,72. Attenzione anche a Vincenzo Italiano e Filippo Inzaghi che pagano rispettivamente 2,25 e 3,00 volte la posta.