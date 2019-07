Il nostro campionato ha avuto sempre la sua sorpresa, compagini che ambivano a risultati minori e alla fine si sono trovate a raggiungere obiettivi inaspettati.

Ricordiamo la Samp di Pazzini e Cassano, la Fiorentina di Jovetic, l'Udinese dei vari Sanchez, Di Natale e Asamoah, o la qualificazione del Sassuolo in Europa League, arrivando fino al terzo posto dell'Atalanta nel campionato appena concluso. Un'altra stagione ci aspetta, or'mai è alle porte, tra circa un mese si riparte, chissà se tra le candidate ad occupare i primi 6 posti, troveremo ancora una o più sorprese pronte a spodestare i favoriti.



FIORENTINA - Il club fiorentino riparte da Vincenzo Montella, dopo un finale di stagione non idilliaco in cui i viola hanno perso diversi punti e centrato la salvezza all'ultimo. Inoltre arriva la nuova proprietà dagli States capitanata da Rocco Commisso. Ci si aspetta una reazione immediata con la Fiorentina pronta a riprendersi le posizioni che contano e magari ad infastidire le big per un posto in Europa. Dovranno farlo senza più Muriel approdato a Bergamo, Veretout passato alla Roma, e poi Victor Hugo che torna in Brasile e Lafont che passa al Nantes o Gerson tornato a Roma ed ora in forza al Flamengo. Il mercato in entrata è ancora spento, la senzazione però è che una serie di colpi arriverà a breve.



TORINO - Anche il Toro prosegue con lo stesso allenatore, Walter Mazzarri, che difficilmente nella sua carriera ha visto sfumare gli obiettivi stagionali. Momentaneamente si ritrova la stessa squadra dello scorso anno con l'aggiunta di Edera e Lyanco tornati dal prestito al Bologna. I granata hanno già stupito lo scorso anno sfiorando l'Europa (poi centrata a causa dell'esclusione del Milan dall'Europa League). Una squadra ben strutturata con calciatori di qualità dal rendimento difensivo di Izzo, alla funzionalità di Meitè in mezzo al campo, passando per Ansaldi e Ola Aina, rapidità, tecnica e fisicità ad occupare le corsie esterne, fino ad arrivare alla rinascità di Belotti che dovrebbe riscattare una stagione non idilliaca.



SAMPDORIA - La Samp cambia guida tecnica, con Gimpaolo passato al Milan si affida a Di Francesco pronto a riscattarsi dopo l'esperienza romana. Anche qui un mercato da completare, arriveranno giocatori da assemblare nel 4-3-3, due esterni da affiancare al cannoniere Quagliarella e certamente un'altro centrale difensivo da affiancare al neo acquisto Murillo. Il calcio offensivo del tecnico ha già portato risultati al Sassuolo fino ad un' inaspettata qualificazione in Europa League, magari Eusebio potrà ripetersi nella stagione che sta per cominciare.



ATALANTA - La grande sorpresa dello scorso anno, una finale di Coppa Italia e un terzo posto portati a casa contro ogni aspettativa. Ad una squadra già competitiva si è aggiunto Muriel a completare il reparto offensivo con Ilicic, Gomez e Zapata. Il cammino da dover affrontare in Champions non faciliterà quello in campionato e sarà dura per Gasperini ripetere l'impresa, chiaro però che l'Atalanta resta tra le megliori squadre del campionato e forse la migliore tra quelle prese in analisi.



BOLOGNA - Lo scorso campionato sotto la guida di Mihajlovic, è stata protagonista di una grande cavalcata verso la salvezza, quando tutti la davano per spacciata dopo il cammino con Pippo Inzaghi. Quest'anno il tecnico dei rossoblù dovrà combattere la leucemia , è però ancora l'allenatore degli emiliani e potrebbe insidiare le posizioni alte con l'aiuto di calciatori come Orsolini, Djiks, Soriano, Sansone e Pulgar, protagonisti dell'ottimo finale di stagione.