Serie A, chi sono gli squalificati per la prossima giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso i suoi provvedimenti al termine della 20esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno.

Questi i calciatori che salteranno per squalifica il prossimo turno:



DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



BIRINDELLI Samuele (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CAJUSTE Jens-lys Michel (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CALHANOGLU Hakan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CANCELLIERI Matteo (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CRISTANTE Bryan (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



IMMOBILE Ciro (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



KVARATSKHELIA Khvicha (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POSCH Stefan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).