Dopo la vittoria dellacontro l', tocca all'altro club della capitale scendere in campo: lava a Verona per sfidare il. Dopo il pareggio con il, la squadra dicerca una vittoria che manca dal 19 gennaio. I gialloblù, invece, ultimi in classifica, non vincono dal 29 dicembre.La Roma riabbraccia, squalificati contro il; i clivensi non vincono contro i giallorossi da maggio 2013, con la squadra di Di Carlo che nelle ultime 5 partite in casa ha perso solo una volta. Inoltre, Giaccherini e compagni hanno realizzato 8 gol, degli 11 casalinghi, nelle ultime 5 partite.ha segnato sei gol in questa stagione di campionato, mentreè a quota sette: e quando gioca lui dall'inizio, la Roma non perde mai.