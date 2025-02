Serie A: Chivu rilancia il Parma, anche il Verona vede la salvezza. Empoli, quote sempre più a rischio

Getty Images

Boccata d'ossigeno per il, tornato ai tre punti, contro il Bologna, dopo quattro sconfitte consecutive: il debutto vincente di Christian Chivu sulla panchina gialloblù rilancia gli emiliani nelle quote retrocessione, dall'1,75 della scorsa settimana a 2 suIl successo per 1-0 contro la Fiorentina porta ila +5 sul terzultimo posto. I veneti, in lavagna, salgono da 2,75 a 5. Continua invece il momento negativo dell': lo 0-5 subito dall'Atalanta è il quarto ko di fila. I toscani sono ora terzultimi e, in quota, precipitano da 2,75 a 2.

Se la sconfitta con la Juventus è indolore per il(offerto a 7,50), il Lecce paga lo 0-1 contro l'Udinese e scende da 6 a 4. Con poche speranze per Monza e Venezia, proposte a 1,01 e 1,07, i bookmaker vedono salvo il Como, indicato a 81 dopo il successo contro il Napoli, costato il primato in classifica agli uomini di Conte.