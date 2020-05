Siamo alle ultime curve, ma, che può arrivare da qui a una settimana.Andiamo con ordine:: “Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente federale Gravina, in cui ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo consentendo senza altre difficoltà di riprendere gli allenamenti dal 18 maggio”.Nell’assemblea di Lega si è invece deciso quando ripartire. Due le proposte al vaglio: 13 o 20 giugno.Una fretta figlia delle tante partite che andranno giocate in un lasso di tempo breve.La Uefa ha stabilito che i campionati nazionali dovranno chiudersi non oltre il 2 agosto, perché poi partiranno Champions ed Europa League.Entro il 25 maggio le singole federazioni dovranno fornire al massimo organo continentale un'indicazione di massima sulla strada che intendono seguire.: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma., in gara secca. Possibile vengano anticipate al 10 giugno le due semifinali, in modo da avere una data libera per eventuali emergenze.Sul tema il Premier Conte ha detto: “Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto. Non ho ancora messo mano al dossier calcio, sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli".Analizziamo quindi come potrebbe essere il nuovo calendario, tra Serie A e Coppa Italia:Atalanta-LazioBologna-JuventusFiorentina-BresciaGenoa-ParmaInter-SassuoloLecce-MilanRoma-SampdoriaSpal-CagliariTorino-UdineseVerona-NapoliAtalanta-SassuoloInter-SampdoriaTorino-ParmaVerona-CagliariBrescia-GenoaCagliari-TorinoJuventus-LecceLazio-FiorentinaMilan-RomaNapoli-SpalParma-InterSampdoria-BolognaSassuolo-VeronaUdinese-AtalantaAtalanta-NapoliBologna-CagliariFiorentina-SassuoloGenoa-JuventusInter-BresciaLecce-SampdoriaRoma-UdineseSpal-MilanTorino-LazioVerona-ParmaBrescia-VeronaCagliari-AtalantaJuventus-TorinoInter-BolognaLazio-MilanNapoli-RomaParma-FiorentinaSampdoria-SpalSassuolo-LecceUdinese-GenoaNapoli-InterJuventus-MilanAtalanta-SampdoriaBologna-SassuoloFiorentina-CagliariGenoa-NapoliLecce-LazioMilan-JuventusRoma-ParmaSpal-UdineseTorino-BresciaVerona-InterBrescia-RomaCagliari-LecceFiorentina-VeronaGenoa-SpalInter-TorinoJuventus-AtalantaLazio-SassuoloNapoli-MilanParma-BolognaUdinese-SampdoriaAtalanta-BresciaBologna-NapoliLecce-FiorentinaMilan-ParmaRoma-VeronaSampdoria-CagliariSassuolo-JuventusSpal-InterTorino-GenoaUdinese-LazioBrescia-SpalCagliari-SassuoloFiorentina-TorinoGenoa-LecceJuventus-LazioMilan-BolognaNapoli-UdineseParma-SampdoriaRoma-InterVerona-AtalantaAtalanta-BolognaInter-FiorentinaLazio-CagliariLecce-BresciaParma-NapoliSampdoria-GenoaSassuolo-MilanSpal-RomaTorino-VeronaUdinese-Juventusvinc. Napoli-Inter vs vinc. Juve-MilanBologna-LecceBrescia-ParmaCagliari-UdineseGenoa-InterJuventus-SampdoriaMilan-AtalantaNapoli-SassuoloRoma-FiorentinaSpal-TorinoVerona-LazioCagliari-JuventusFiorentina-BolognaInter-NapoliLazio-BresciaParma-AtalantaSampdoria-MilanSassuolo-GenoaTorino-RomaUdinese-LecceVerona-SpalAtalanta-InterBologna-TorinoBrescia-SampdoriaGenoa-VeronaJuventus-RomaLecce-ParmaMilan-CagliariNapoli-LazioSassuolo-UdineseSpal-Fiorentina