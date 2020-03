Si attiva già l'emergenza per la questione della prossima giornata di Serie A, il 27mo turno che vedrà diversi club ancora con partite a rischio rinvio. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sabato 7 e domenica 8 marzo, il divieto di manifestazioni aperte al pubblico sarà ancora in vigore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le partite a rischio porte chiuse sarebbero quattro: Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari e Inter-Sassuolo.



La linea è ancora quella di evitare anche in questo caso le porte chiuse. Quindi, per tutte spostamento a lunedì, una linea che però va di traverso all’Inter che si oppone che vuole una sorta di par condicio (anche perché ha il Getafe giovedì 12). Mentre per Atalanta-Lazio (niente lunedì, martedì 10 c’è il Valencia al Mestalla) si potrebbe trovare spazio o lo stesso 13 maggio, o anche il 29 aprile. Comunque lo si guardi, un bel rompicapo", si legge. In questo senso, Marotta è stato chiaro: "Non intendiamo giocare a porte chiuse col Sassuolo dopo che ci hanno rinviato la partita con la Juve".