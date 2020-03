. Una conference call tra i vertici dei club, da cui è emersa una totale unità d’intenti sul tema degli stipendi.. Una scelta forte, condivisa da tutti i club, della quale dovranno ora discutere con il presidente della Figc Gravina e con Tommasi, numero uno dell’Assocalciatori. Ci sarà in questi giorni un nuovo tavolo di confronto tra i club e l’AIC, per discutere della proposta.Lo stessosui tagli degli stipendi si è così espresso, in una nota rilasciata sul sito dell’AIC: “. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito.Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli”.e che poteva quindi provocare dei contrasti interni.. Resta dunque valida la convocazione per i giocatori della Lazio a lunedì prossimo al centro sportivo di Formello. I club hanno comunque deciso di attenersi senza alcuna remora alle disposizioni che arriveranno dal governo, che in queste ore sta valutando misure ancora più restrittive per rallentare la diffusione del coronavirus.