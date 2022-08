Per le squadre di Serie A, con la chiusura del mese di luglio, è terminata la fase più consistente delle campagne abbonamenti. I club italiani, dopo due anni e mezzo di pandemia, tornare ad iscrivere a bilancio una delle principali fonti di guadagno, che era andata persa nell’ultima parte della stagione 2019/20, visto la conclusione del torneo a porte chiuse, e che è stata decisamente limitata nell’ultimo campionato a causa delle restrizioni che hanno accompagnato gran parte della stagione. Come riporta Calcio e finanza, il peso per l’intera Serie A degli incassi da botteghino pre-Covid era pari al 15% del totale del fatturato.



Ma vediamo insieme qual è la classifica degli abbonamenti per le squadre di Serie A al 2 agosto 2022.



Abbonamenti Serie A – La classifica completa



Inter – 41.000 abbonati

Milan – 40.000 abbonati

Roma – 36.000 abbonati

Juventus e Lazio – 20.200 abbonati

Fiorentina – 19.000 abbonati

Lecce – 18.400 abbonati

Atalanta – 12.703 abbonati

Sampdoria – 12.100 abbonati

Bologna – 12.000 abbonati

Udinese – 10.500 abbonati

Verona – 10.015 abbonati

Salernitana – 6.161 abbonati

Empoli – 3.900 abbonati

Monza – 3.500 abbonati

Spezia – 2.075 abbonati

Cremonese – 2.000 abbonati

Napoli, Sassuolo e Torino – Dati non comunicati