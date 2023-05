Cominciano a definirsi le posizioni di partenza per lo sprint finale nella corsa alla Champions League: dal secondo al settimo posto adesso corrono sei punti, quelli che separano la Lazio e il terzetto composto da Atalanta, Milan e Roma. La Juve, l’Atalanta e i biancocelesti hanno battuto di misura in casa rispettivamente Lecce, Spezia e Sassuolo, mentre l’Inter ha asfaltato il Verona al Bentegodi con un secco 5-0. Male la Roma, che non è andata oltre l’1-1 sul campo del Monza, e malissimo il Milan, fermato in casa sullo stesso risultato dalla Cremonese. Se i rossoneri e i giallorossi non battono la Lazio e l’Inter nel prossimo turno, rischiano di veder scivolare il quarto posto a distanze difficilmente colmabili.



IL CALENDARIO – Detto del fondamentale doppio incrocio Milano-Roma che precede l’Euroderby d’andata, c’è da segnalare un interessantissimo Atalanta-Juventus, con la Vecchia Signora sopra la Dea di appena 5 punti. Una giornata fondamentale per la corsa all’Europa, con tutte le squadre che si affrontano tra di loro.



ULTIMI 5 TURNI (in maiuscolo le gare in casa)



LAZIO – Milan, LECCE, Udinese, CREMONESE, Empoli

JUVE – Atalanta, CREMONESE, Empoli, MILAN, Udinese

INTER – Roma, SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, Torino

ATALANTA – JUVE, Salernitana, VERONA, Inter, MONZA

MILAN – LAZIO, Spezia, SAMPDORIA, Juve, VERONA

ROMA – INTER, Bologna, SALERNITANA, Fiorentina, SPEZIA



LA CLASSIFICA



Lazio 64

Juve 63

Inter 60

Atalanta 58

Milan 58

Roma 58