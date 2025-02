Serie A, Conceicao sempre più a rischio: calano ancora le quote dell'esonero, per i bookie in pericolo anche Palladino

Getty Images

Prima l'eliminazione dalla Champions League, poi la sconfitta a Torino in Serie A. Non è un periodo facile per ildi: la panchina del portoghese traballa e una sconfitta a Bologna potrebbe aprire una vera e propria crisi: per i bookmaker calano ancora le quote di un esonero entro fine campionato, che passano da 3,50 a 2,25 su Better Tra gli altri allenatori a rischio, attenzione a: laè reduce da tre sconfitte consecutive e la posizione dell'ex mister del Monza non è più così salda. Un esonero a stagione in corso è in lavagna a 2,25. Resta stabile a 1,30 un addio anticipato di Di Francesco a Venezia, così come a 3 quello di Giampaolo a Lecce, mentre sale la quota di Paolo Zanetti, che passa da 1,45 a 1,70 grazie alla vittoria del suo Verona proprio contro la Fiorentina.