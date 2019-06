La strada per lo scudetto rimane in discesa, e non potrebbe essere altrimenti dopo otto titoli consecutivi. L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, però, cambia leggermente le carte in tavola per la prossima stagione di Serie A, soprattutto in combinazione con l’entrata in scena di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Due novità che per i betting analyst annunciano battaglia, per quanto al momento ancora nettamente sbilanciata a favore dei bianconeri. Rispetto a venti giorni fa, però, la Juventus registra un rialzo nelle quote sul campionato 2019/2020: dall’1,45 di apertura, circa 20 giorni fa, l’offerta sul nono titolo di fila, riferisce Agipronews, è salita a 1,60 sul tabellone Snai. A fare un deciso balzo in avanti è invece stata l’Inter, partita a 7,50 e ora passata a 4,50, proprio alle spalle dei bianconeri. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle anche il Napoli, ora terzo nella lista degli analisti, stabile a 7,50. Rimangono lontanissime, infine, le valutazioni di Milan a Roma, entrambe a 25 volte la posta.