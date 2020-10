Il passo falso nel derby di Milano ha rimesso in discussione il futuro di Antonio Conte. Se ad inizio stagione erano state cancellate le voci di un suo possibile esonero da parte della società, confermandolo di fatto come uno degli allenatori più blindati, la sconfitta contro il Milan ha indotto i betting analyst a rivedere lo scenario in casa nerazzurra. La quota di un possibile addio anticipato del tecnico leccese infatti, riferisce Agipronews, è passata da 10,00 a 8,50 in pochissime ore. Probabilmente a causa degli otto gol subiti in quattro partite e delle scelte di formazione discutibili nel derby come Kolarov difensore centrale.