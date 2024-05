Serie A, contratti in scadenza e fine prestiti: chi cambia squadra il 30 giugno

Getty e Calciomercato.com

Cala il sipario sullae sono arrivati gli ultimi verdetti: dopo, ilè la terza e ultima squadra a retrocedere in Serie B, sostituite dalle tre promosse dalla B (e la vincente del playoff); niente posto extra in Champions League per la Roma che va in Europa League come la Lazio, la Fiorentina dipende dalla finale di Conference League (e così anche il Torino, che fa il tifo per la Viola).Campionato in archivio e il mercato si avvicina, ma prima del metaforico calcio d'inizio della sessione estiva c'è un'altra deadline:

Vere e proprie rivoluzioni per alcune squadre, mentre altre salutano pochi giocatori: qual è il quadro in Serie A in vista della stagione 2024/25? Analizziamo la situazione squadra per squadra

- Una data che gli appassionati di calcio hanno imparato a conoscere molto bene. Al 30 giugno di ogni anno viene fissato il termine dei contratti, è il giorno in cui si salutano giocatori in scadenza e quelli arrivati con la formula del prestito (al netto di opzioni di riscatto che possono cambiare questa condizione). E' il giorno in cui tanti calciatori cambiano squadra, tornano al club di origine o ripartono da una nuova avventura, o ancora restano svincolati in attesa di trovare i giusti accordi.