Il peggio sembra essere passato. Dopo aver trascorso mesi duri e un lockdown che ha segnato profondamente il nostro stile di vita, tutto sembra tornare al proprio posto.Riaprono le attività commerciali, si riprende ad uscire animando i centri delle proprie città e ritornano protagonisti quegli spazi di svago e libertà nei quali spesso ci si identifica, come il calcio.Dopo attese spasmodiche e continue smentite,, a cui farà seguito la settimana successiva la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.La situazione odierna prevede una metamorfosi del concetto di calcio a cui siamo abituati, idealizzato in uno stadio gremito di tifosi pronti ad esultare per un goal o lamentarsi per un episodio a sfavore.ed oggi seguire attentamente le notizie sulle ultime formazioni, assistere alle conferenze stampa dei tecnici ed ammirare le gesta dei campioni di cui si era innamorati sembra essere un ricordo lontano.Si dice che la normalità stia tornando nelle nostre vite. Ma chi definisce cosa sia la normalità?