Se anche in questa stagione la lotta scudetto si preannuncia poco entusiasmante, non si può dire lo stesso per quella che vale un posto in Champions League. I primi tre posti sembrano già assegnati, con la Juve a un rasoterra 1.02, il Napoli a 1.12 e l’Inter a 1.20. Per l’ultimo posto a disposizione si candidano il Milan, a 2.00, e la Roma, a 2.75, con Lazio e Atalanta possibili outsider, rispettivamente a 4.00 e 5.00.