Da quando la Juventus a marzo ha comunicato il caso di Daniele Rugani a oggi, l'elenco dei calciatori risultati positivi è arrivato a 92 protagonisti coinvolti. Tra nuovi positivi e negativin tema delicato, caldo, su cui va dettosi tratterebbe comunque di un cambiamento in corsa e a mercato chiuso, quando ormai alcune scelte più o meno dolorose sono state effettuate. Sia in termini di esclusioni eccellenti, sia in termini strategici, basti pensare a chi per affrontare questa stagione complicata ha optato per una rosa molto giovane sapendo di non avere limiti nell'utilizzo degli under 22. Ma si tratterebbe "di un cambiamento che creerebbe solo vantaggi e nessuna controindicazione", commenta Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese.se si andasse verso l'allungamento allora dovrebbe partire una richiesta ufficiale da parte della Lega in Figc, l'organo preposto poi per l'approvazione e l'applicazione della deroga.. Perché sono nove i club che hanno presentato delle liste conche chiuderà solo a marzo: i giocatori senza contratto sono tanti su scala internazionale, la coperta si può allungare subito anche così.quando poi si potrà definire per la seconda parte di stagione un organico più profondo. Almeno per questa stagione.